Ліга конференцій

Румунський спеціаліст поділився своїми думками після гри з Арісом.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував поразку своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Аріса (0:1).

"Аріс заслужив цю перемогу, яку вони забезпечили собі у другій частині другого тайму. Сьогоднішня гра була рівною, ми занадто пізно почали грати для того, щоб забити – лише після того, як пропустили. Розраховували, що суперник виходитиме із зон, що дасть нам простір. Їм вдалося забити з пенальті. Але попереду ще один матч у Бухаресті. Також хочу відзначити уболівальників, які підганяли свою команду уперед. На жаль, ми не можемо грати із уболівальниками – лише контрольні матчі. Тому така підтримка була для нас сюрпризом, ми відчували тиск. Якби ми вдома теж могли грати із глядачами...

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Господарі грали, перш за все, для того, аби забити. Вони також добре діяли у захисті, їм вдавалося робити своєрідні коридори та в той же час не давати нашим футболістам можливості відзначитися. Перед грою я очікував, що Аріс гратиме у більш атакуючий футбол, але вони цього не зробили, натомість вичікували та заробили пенальті.

Так, дійсно, Аріс мав нагоди, щоб відзначитися ще двічі. У першому таймі їх не було, а ось у другому було достатньо. В основному, через лівий фланг, де Ярмоленко не йшов за Феррарі, той робив багато дуже небезпечних проходів, і після цього суперник міг забити. Але до цього призводили наші помилки", — наводить слова Луческу прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аріс — Динамо Київ.