Ліга конференцій

Перша гра між командами відбудеться 24 серпня.

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій між київським Динамо та турецьким Бешикташем.

Головним арбітром матчу буде англієць Даррен Інгленд, якому допомагатимуть його співвітчизники Сімон Беннетт та Даніель Робатан. Резервним рефері призначено Джона Брукса.

Також наголосимо, що на цій грі буде доступна система ВАР.

Раніше Інгленд жодного разу не працював на матчах за участю українських клубів.

Нагадаємо, перший матч між Динамо та Бешикташем пройде у Бухаресті, 24 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.