Ліга конференцій

Апостолос Терзіс поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер грецького Аріса Апостолос Терзіс прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти київського Динамо в серії післяматчевих пенальті.

"Те, що сталося, негарно і несправедливо. Ми були кращими в обох іграх. Ми створили моменти, але удача відвернулася від нас. Поганий газон і гол на 85 хвилині, а сама гра йшла так, як ми хотіли.

Ми знали рівень суперника, ми мали можливість пройти далі, і ми вели гру так, як хотіли, створюючи моменти і контролюючи темп. А в додатковий час ми могли забити, адже ми мали всі шанси. Ми прийняли червону картку, але продовжили. На жаль, нас вибили у серії пенальті. Одна помилка не може звести нанівець зусиль, які ми вклали в обидві гри.

У перші двадцять хвилин, знаючи, що на нас чинитиметься тиск, ми не контролювали м'яч, а намагалися одразу ж віддати його на Морона. Потім ми спробували забити гол. Динамо мало кілька атак, але вони нас не турбували. Тільки на 85 хвилині вони змогли забити, а решту часу не мали моментів. У цей момент нас підвела повільна реакція. Увійшовши до роздягальні, я побачив опущені голови і сказав хлопцям, що це несправедливо, але це футбол.

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Сьогодні ми грали без наших капітанів. Одубаджо спробував відшкодувати відсутність Брабеца, і це вийшло. Лефтеріс щосили намагався замінити Куесту. Ми обговорили з президентом, що нам потрібно зробити в майбутньому, і ми маємо план, як приховати наші слабкі сторони. Брабец та Куеста — опори команди. Тим не менш, ті хлопці, які грали з Динамо, старалися та викладалися на повну. За деякими позиціями, безумовно, є дефіцити, але ми намагатимемося їх заповнити.

Також хочу сказати велике спасибі вболівальникам, які були з нами та ще дещо. Ми тут, щоб запобігати насильству, а не підбурювати його. Соромно для величезного клубу з відмінними футболістами підходити до вболівальників суперника та жестикулювати. Ви не маєте права робити це. Наші фанати молодці. Ми команда, яка виступає проти насильства і намагається його запобігти. Ганьба тому, що сталося", — наводить Терзіс Gazzetta.gr.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Аріс.