Україна

Кияни спішно латають слабкі місця в обороні.

Київське Динамо може підписати досвідченого француза. Таким чином столичний клуб намагається посилити захисну ланку команди, яка виглядає дуже непереконливо на старті сезону.

Як повідомляє L'equipe, Динамо намагається підписати 24-річного французького центрбека Ісмаїла Аанеба, який перебуває у статусі вільного агента після закінчення контракту із Сошо.

Гравцем також цікавляться іспанські Мальорка і Лас-Пальмас та угорський Ференцварош.

Нагадаємо, 24 серпня, в День Незалежності України, Динамо Київ проведе перший матч раунду плей-оф відбору Ліги конференцій проти турецького Бешикташа.

Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься єврокубкова доля Динамо, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.