Ліга конференцій

Тренер Динамо — про поєдинок з Бешикташем.

Динамо Київ в рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій вдруге поступилось Бешикташу та вилетіло з турніру.

Головний тренер киян Мірча Луческу прокоментував поразку своєї команди.

"Мені сподобалася атмосфера на стадіоні, вона неймовірна. Але я теж вклався в цей стадіон протягом свого дворічного контракту з Бешикташем.

Абубакар, забивши гол, підбіг святкувати до вашої тренерської лавочки? Я не знаю, чому так сталося. Але це свідчить про його вихованість, освіченість.

Яка тактика у вас була на матч? Загалом, на два тайми в нас були різні тактики. У першому таймі ми грали по-одному, у другому – по-іншому. Бешикташ відкрив рахунок, і після цього його досвідчені гравці втримали потрібний результат. Після пропущеного гола наші футболісти, вихованці динамівської академії, мали віддати всіх себе заради результату, але знову припускалися помилок в обороні.

Бешикташ? Я не обговорюю чужі команди. Бешикташ витратив багато грошей, у його складі виступають досвідчені гравці, і в цьому плані нам конкурувати з ними дуже важко. Але я пишаюся своїми гравцями, навіть із таким сильним суперником вони гідно зіграли та представили свою країну на міжнародній арені", — наводить слова Луческу офіційний сайт киян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Динамо вперше з 2005 року не зіграє в груповому етапі єврокубків..