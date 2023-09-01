Ліга конференцій

Валерій Городов поділився своїми думками після гри зі словацьким Спартаком.

Виконувач обов'язків головного тренера Дніпра-1 Валерій Городов прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій проти словацького Спартака (1:2), що викинуло дніпрян з єврокубків.

"Дуже дякую усім вболівальникам, котрі нас підтримували, а також працівникам кошицької футбольної арени. Ми дуже засмучені. По матчу скажу, що дуже важко грати два матчі поспіль, ще і 120 хвилин у меншості, але гравці сьогодні зробили усе можливе.

На тренуванні і на матчі був тренер юнацької команди Імад Ашур? Він був помічником тренера", - наводить слова Городова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 — Спартак Трнава.