Дивіться відео найкращих моментів другого матчу раунду плей-оф Ліги конференцій, що відбувся 31 серпня 2023 року, 21:00.
Дніпро-1 — Спартак Трнава
01 вересня 2023, 00:52
У рамках фінального раунду відбору до групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 поступився Спартаку з Трнави та завершив свої виступи у єврокубках в поточному сезоні.
Українська команда змогла перевести гру в овертайми завдяки автоголу, проте вже в додатковий час отримала два вилучення та пропустила гол на 106-й хвилині, який і поставив крапку на єврокубкових амбіціях Дніпра-1 в сезоні-2023/24.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу-відповіді Дніпро-1 — Спартак Трнава у фінальному раунді відбору до групового етапу Ліги конференцій-2023/24:
Дніпро-1 — Спартак Трнава 1:2 (перший матч – 1:1)
Голи: Горосіто, 61 (авт.) — Даніел, 3, Буката, 106
Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошніченко (Танчик, 117), Сваток, Кравець, Каплієнко (Горбунов, 46) — Бабенко — Лєднєв (Бланко, 46), Піхальонок, Рубчинський (Горін, 101), Білл (Філіппов, 77) — Гуцуляк.
Спартак Трнава: Такач — Коштрна (Шулек, 46), Штетіна, Горосіто, Мікович — Коша (Паур, 106), Зелькович — Офорі, Баїнович (Азанго, 91), Даніел (Уїлакі, 120+2) — Рістовські (Буката, 91).
Попередження: Бланко, Горін — Шулек
На 99-й хвилині був вилучений Руслан Бабенко (Дніпро-1) (грубе порушення).
На 108-й хвилині був вилучений Олег Горін (Дніпро-1) (друге попередження).