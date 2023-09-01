Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів другого матчу раунду плей-оф Ліги конференцій, що відбувся 31 серпня 2023 року, 21:00.

У рамках фінального раунду відбору до групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 поступився Спартаку з Трнави та завершив свої виступи у єврокубках в поточному сезоні.

Українська команда змогла перевести гру в овертайми завдяки автоголу, проте вже в додатковий час отримала два вилучення та пропустила гол на 106-й хвилині, який і поставив крапку на єврокубкових амбіціях Дніпра-1 в сезоні-2023/24.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу-відповіді Дніпро-1 — Спартак Трнава у фінальному раунді відбору до групового етапу Ліги конференцій-2023/24:

Дніпро-1 — Спартак Трнава 1:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Горосіто, 61 (авт.) — Даніел, 3, Буката, 106



Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошніченко (Танчик, 117), Сваток, Кравець, Каплієнко (Горбунов, 46) — Бабенко — Лєднєв (Бланко, 46), Піхальонок, Рубчинський (Горін, 101), Білл (Філіппов, 77) — Гуцуляк.



Спартак Трнава: Такач — Коштрна (Шулек, 46), Штетіна, Горосіто, Мікович — Коша (Паур, 106), Зелькович — Офорі, Баїнович (Азанго, 91), Даніел (Уїлакі, 120+2) — Рістовські (Буката, 91).



Попередження: Бланко, Горін — Шулек



На 99-й хвилині був вилучений Руслан Бабенко (Дніпро-1) (грубе порушення).

На 108-й хвилині був вилучений Олег Горін (Дніпро-1) (друге попередження).