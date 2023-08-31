Колектив спочатку Олександра Кучера, а потім і Валерія Городова, довершив своє карколомне падіння сіткою єврокубкових змагань остаточним вильотом.
Дніпро-1 — Спартак Трнава, фото СК Дніпро-1
31 серпня 2023, 23:37
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 108-й хвилині був вилучений Олег Горін (Дніпро-1) (друге попередження).
Дніпро-1 — Спартак Трнава 1:2 (перший матч – 1:1)
Голи: Горосіто, 61 (авт.) — Даніел, 3, Буката, 106
Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошніченко (Танчик, 117), Сваток, Кравець, Каплієнко (Горбунов, 46) — Бабенко — Лєднєв (Бланко, 46), Піхальонок, Рубчинський (Горін, 101), Білл (Філіппов, 77) — Гуцуляк.
Спартак Трнава: Такач — Коштрна (Шулек, 46), Штетіна, Горосіто, Мікович — Коша (Паур, 106), Зелькович — Офорі, Баїнович (Азанго, 91), Даніел (Уїлакі, 120+2) — Рістовські (Буката, 91).
Попередження: Бланко, Горін — Шулек
На 99-й хвилині був вилучений Руслан Бабенко (Дніпро-1) (грубе порушення).