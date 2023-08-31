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Дніпро-1 із двома вилученнями та за підсумками овертайму із Спартаком Трнава залишив розіграш єврокубків

Колектив спочатку Олександра Кучера, а потім і Валерія Городова, довершив своє карколомне падіння сіткою єврокубкових змагань остаточним вильотом.

Дніпро-1 — Спартак Трнава, фото СК Дніпро-1