Ліга конференцій

Дніпряни отримали посилення з лазарету.

Вчора, 26 серпня, Дніпро-1 розпочав тренувальний процес, спрямований на підготовку до матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти словацького Спартака. Про це повідомляє прес-служба клубу.

До загальної групи команди Валерія Городова повернулися двоє футболістів – воротар Євген Волинець та півзахисник Домінго Бланко.

Нагадаємо, Волинець отримав струс мозку у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти грецького Панатінаїкоса, через що пропустив шість ігор. Бланко через пошкодження пропустив останні три зустрічі.

Матч між Дніпром-1 та Спартаком відбудеться 31 серпня. Перша гра закінчилась із рахунком 1:1.

Раніше повідомлялося, що матч Дніпро-1 — Спартак Трнава обслужать угорці.