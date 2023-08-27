Дніпряни отримали посилення з лазарету.
Євген Волинець, СК Дніпро-1
27 серпня 2023, 10:22
Вчора, 26 серпня, Дніпро-1 розпочав тренувальний процес, спрямований на підготовку до матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти словацького Спартака. Про це повідомляє прес-служба клубу.
До загальної групи команди Валерія Городова повернулися двоє футболістів – воротар Євген Волинець та півзахисник Домінго Бланко.
Нагадаємо, Волинець отримав струс мозку у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти грецького Панатінаїкоса, через що пропустив шість ігор. Бланко через пошкодження пропустив останні три зустрічі.
Матч між Дніпром-1 та Спартаком відбудеться 31 серпня. Перша гра закінчилась із рахунком 1:1.
Раніше повідомлялося, що матч Дніпро-1 — Спартак Трнава обслужать угорці.