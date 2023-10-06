Ліга конференцій

Астон Вілла здолала Зріньскі.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував перемогу своєї команди в матчі Ліги конференцій над Зріньскі з Боснії та Герцеговини (1:0).

"Перемогти таким чином (на 90+4 хвилині) — це приголомшливо. Відбувається просто вибух емоцій в кожному вболівальнику, в кожному гравцеві, і те ж саме відбувається і в тренері. Футболу потрібні такі емоції.

Після першого тайму я вирішив внести зміни, додати трохи досвідчених гравців і підвищити загальний рівень. Нам потрібно було тиснути сильніше. Ми створювали моменти, і, хоча і не були ефективні, в результаті забили гол", — цитує Емері офіційний сайт УЄФА.