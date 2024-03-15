Пропонуємо вашій увазі вісім команд, що досі борються за перемогу.
Гравці Олімпіакоса, ФК Олімпіакос
15 березня 2024, 00:52
У четвер, 14 березня, пройшли матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій.
За результатами матчів визначились чвертьфіналісти наймолодшого єврокубкового турніру.
Зазначимо, що найбільше представництво має Греція – два клуби, а ще по одному від Англії, Бельгії, Франції, Чехії, Туреччини та Італії.
Склад учасників 1/4 фіналу Ліги конференцій:
Астон Вілла
Брюгге
Лілль
Олімпіакос
Вікторія Пльзень
ПАОК
Фенербахче
Фіорентина
Нагадаємо, жеребкування відбудеться у п'ятницю, 15 березня, о 15:00 за київським часом.