Ліга конференцій

Шикарний виступ нападника на "Вілла Парк".

Нападник грецького Олімпіакоса Аюб Ель-Каабі став найкращим гравцем тижня у Лізі конференцій. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Досвідчений марокканський форвард відзначився гольовим хет-триком у воротах Астон Вілли (2:4), що дозволило його команди здійснити справжню сенсацію на "Вілла Парк".

На нагороду також претендував нападник флорентійської Фіорентини Мбала Нзола, який спромігся забити переможний гол у ворота бельгійського Брюгге (3:2) в компенсований до матчу час.

Зазначимо, що найкращим голом тижня відзначився нападник "фіалок" Ріккардо Соттіл.

Раніше став відомим найкращий гравець тижня у Лізі Європи.