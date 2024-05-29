Ліга конференцій

Голкіпер грецького клубу поділився своїми думками перед фіналом Ліги конференцій.

Воротар Олімпіакоса Константінос Цолакіс прокоментував майбутній фінал Ліги конференцій проти Фіорентини.

"Наша єдина перевага перед Фіорентіною в тому, що ми вже грали на цьому стадіоні раніше і що на нашому боці буде більше вболівальників. Фіорентина має перевагу у вигляді досвіду фіналу минулого сезону. Але як тільки матч почнеться нічого не матиме значення — тільки те що відбувається на полі.

Ментальна підготовка до цього фіналу важливіша за фізичну. Команда, яка краще підготовлена ​​морально, претендуватиме на трофей.

Щоб вийти у фінал нам довелося вибити великі команди. Легкого шляху немає. Ми заслужені фіналісти. Залишається лише викластися у фіналі на 100%.

Це фінал, тому в меню може бути додатковий час та серія пенальті. Ми проаналізували все, що потрібно знати про Фіорентина, включаючи її пенальтистів", — наводить слова Цолакіса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Олімпіакос — Фіорентина відбудеться сьогодні, 29 травня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.