Ліга конференцій

Велике свято для грецького футболу.

У рамках фінального матчу Ліги конференцій УЄФА Олімпіакос в овертаймах реалізував свій момент проти Фіорентини та став тріумфатором третього за престижем єврокубка під егідою УЄФА завдяки єдиному голу Аюба Ель-Каабі на 116 хвилині.

Таким чином, клуб із Пірея став першим за 22 роки переміг у фіналі єврокубка у рідній країні — фінал проходив у Афінах.

Останнім клубом, якому вдалося перемогти у домашньому фіналі єврокубка, був Феєнорд – у сезоні-2001/02 нідерландський клуб обіграв дортмундську Боруссію (3:2) у фіналі Кубка УЄФА у Роттердамі.

Нагадаємо, Олімпіакос — перший в історії клуб із Греції, який виграв єврокубок.