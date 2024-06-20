Ліга конференцій

Матчі прийматиме Міський стадіон імені Пьотра Вєчорека.

Вчора, 19 червня, пройшло жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, де свого суперника дізналося житомирське Полісся. Суперником клубу УПЛ стала словенська Олімпія із Любляни.

Наразі стало відомо, що житомирська команда проводитиме домашні матчі в єврокубках у польському містечку Глівіце.

Матчі прийматиме Міський стадіон імені Пьотра Вєчорека – арена місцевого клубу Пяст. Його місткість складає 9736 місць.

"Радий повідомити, що офіційно ми домовились з представниками польської сторони та будемо грати матчі єврокубків на Міському Стадіоні імені Пьотра Вєчорека в Глівіце. Ця арена відома своєю гостинністю та чудовою атмосферою. Ми впевнені, що її інфраструктура та комфорт допоможуть нашій команді в дебютному єврокубковому сезоні. Ми вдячні представникам Пясту за можливість грати на цій арені, та хочемо подякувати за прийом – перші враження в нас відмінні. Закликаємо як українських, так і польських вболівальників прийти та підтримати Полісся на матчах в Глівіце", — сказав генеральний директор клубу Володимир Загурський.

Нагадаємо, перший в історії домашній матч у єврокубках для Полісся відбудеться 1 серпня. Це буде гра у відповідь, а перший матч буде зіграний 25 липня.