Матчі прийматиме Міський стадіон імені Пьотра Вєчорека.
Міський стадіон імені Пьотра Вєчорека, ФК Полісся
20 червня 2024, 23:59
Вчора, 19 червня, пройшло жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, де свого суперника дізналося житомирське Полісся. Суперником клубу УПЛ стала словенська Олімпія із Любляни.
Наразі стало відомо, що житомирська команда проводитиме домашні матчі в єврокубках у польському містечку Глівіце.
Матчі прийматиме Міський стадіон імені Пьотра Вєчорека – арена місцевого клубу Пяст. Його місткість складає 9736 місць.
"Радий повідомити, що офіційно ми домовились з представниками польської сторони та будемо грати матчі єврокубків на Міському Стадіоні імені Пьотра Вєчорека в Глівіце. Ця арена відома своєю гостинністю та чудовою атмосферою. Ми впевнені, що її інфраструктура та комфорт допоможуть нашій команді в дебютному єврокубковому сезоні. Ми вдячні представникам Пясту за можливість грати на цій арені, та хочемо подякувати за прийом – перші враження в нас відмінні. Закликаємо як українських, так і польських вболівальників прийти та підтримати Полісся на матчах в Глівіце", — сказав генеральний директор клубу Володимир Загурський.
Нагадаємо, перший в історії домашній матч у єврокубках для Полісся відбудеться 1 серпня. Це буде гра у відповідь, а перший матч буде зіграний 25 липня.