Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги конференцій, що відбувся 29 серпня 2024 року.

У матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій Челсі в гостях поступився швейцарському Серветту (1:2), але пройшов далі за рахунок домашньої перемоги (2:0).

Челсі відкрив рахунок у матчі на 14 хвилині, коли українець Михайло Мудрик заробив пенальті, який реалізував Крістофер Нкунку.

Потім на 32 хвилині Жеремі Гіємено зрівняв цифри на табло, а перемогу швейцарцям приніс забитий м'яч у виконанні Енцо Крівеллі на 72 хвилині.

Огляд матчу:

Серветт — Челсі 2:1 (перший матч 0:2)

Голи: Гіємено, 32, Крівеллі, 72 — Нкунку, 14 (пен).

Серветт: Малль — Мазіку, Северен, Рульє, Цунемото — Кутеша (Фонмоос, 78), Дулін (Уаттара, 85), Ондуа, Конья — Антунеш (Крівеллі, 62) — Гіємено (Стеванович, 62).

Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Адарабіойо, Бадьяшиль, Вейга — Дьюзбері-Голл, Енцо (Кайседо, 63) — Мудрик (Палмер, 73), Нкунку, Мадуеке (Джордж, 62) — Гую (Джексон, 63).

Попередження: Северен, Крівеллі, Дулін — Бадьяшиль, Джексон, Вейга.