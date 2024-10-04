Ліга конференцій
04 жовтня 2024, 00:02
Асист Мудрика допоміг Челсі переграти Гент
Команда Енцо Марески почала виступи в Лізі конференцій УЄФА з перемоги на власному полі.
Челсі — Гент, Getty Images
04 жовтня 2024, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Гент 4:2
Голи: Ренату, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюзбері-Голл, 70 — Ватанабе, 50, Гандельман, 90
Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Адарабіойо, Бадьяшиль, Ренату — Дьюзбері-Голл, Казадеї, Нету (Джордж, 80) — Феліш, Нкунку (Гую, 80), Мудрик.
Гент: Руф — Гамбор (Самуаз, 89), Ватанабе, Мітрович, Торунаріга — Іто, Делорж (Гандельман, 78) — Фадіга (Араужу, 64), Сюрдез (Кумс, 78), Браун — Гудьйонсен (Дін, 64).
Попередження: Дісасі — Браун