Ліга конференцій

Для українця це була четверта гольова передача цього сезону.

В даний час проходить матч другого туру основного етапу Ліги конференцій, в якому Челсі в гостях зустрічається з грецьким Панатінаїкосом.

Рахунок у матчі було відкрито на 22 хвилині, коли Жоау Феліш головою скинув на фланг на українця Михайла Мудрика, а той увірвався до штрафного майданчика та прострілив, де Феліш з лінії воротарського майданчика вразив ворота греків.

Для 23-річного українця це була четверта гольова передача у дев'яти матчах цього сезону.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Панатінаїкос — Челсі.