Нарешті клубний футбол повернувся після чергової міжнародної паузи!

На тлі цього пропонуємо до вашої уваги наш традиційний огляд восьмого туру АПЛ-2024/25, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості.

Такий Тоттенгем нам подобається, такий Тоттенгем ми любимо! Той випадок, коли майже все пішло за планом Анже Постекоглу — принаймні цього разу "шпори" провели чи не найкращий свій другий тайм у цьому сезоні, повністю реабілітувавшись за провал минулого туру з Брайтоном.

Це був матч із відкритим футболом із боку обох команд, проте більш-менш надійною грою в обороні у перехідних фазах відзначилися тільки підопічні Постекоглу. Звісно, можна було б віддати належне Мохаммеду Кудусу, який створював багато небезпеки для "шпор", але та пародія на бокс, яку ми побачили у його виконанні наприкінці зустрічі, — це не поведінка для гравця топового рівня, бо ментальна стабільність — це головне, що має бути у лідера команди.

Щодо Тоттенгема, то у другій половині матчу "шпори" буквально знищували оборону Вест Гема. В окремих моментах все було настільки просто в атаках команди з Північного Лондона, що Жан-Клер Тодібо виглядав абсолютним аматором, а не центральним захисником рівня Прем'єр-ліги. У підсумку це черговий провальний матч для Хулена Лопетегі і компанії... Зрозуміло, що після багаторічного футболу зі ставкою на оборону за каденції Девіда Моєса тепер "молотобійцям" потрібен час, щоб адаптуватися до кардинально інших вимог і філософії нового головного головного тренера. Проте велике питання, чи дадуть Лопетегі цей час... А Тоттенгему можна побажати лише стабільності — команда завжди цікава та рухається в зрозумілому напрямку.

Тоттенгем — Вест Гем 4:1

Голи: Кулусевські, 36, Біссума, 52, Тодібо (аг), 55, Сон, 60 - Кудус, 18.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі (Грей, 88) — Кулусевські, Біссума (Бентанкур, 81), Меддісон (Матар Сарр, 46) — Джонсон, Соланке (Рішарлісон, 81), Сон (Вернер, 70).

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Тодібо, Кілман, Палмьєрі — Родрігес (Мавропанос, 70) — Боуен, Соучек (Солер, 61), Пакета (Альварес, 61), Кудус — Антоніо (Саммервілл, 61).

Попередження: де Вен — Пакета, Соучек, Солер.

Вилучення: Кудус, 86.

Проблеми та перша поразка лондонського Арсеналу прийшли звідти, звідки цього не чекали. І мова далеко не про те, що Борнмут напередодні не мав великих шансів на те, щоб відібрати очки у "канонірів". Навпаки, Андоні Іраола побудував молодий, перспективний та боєздатний колектив. Тут мова про те, що один із найкращих центральних захисників світу Вільям Саліба спочатку доволі посередньо виступив за збірну Франції під час міжнародної паузи, а зараз вже на 30-ій хвилині першого тайму залишив Арсенал грати у меншості, зруйнувавши усі плани Мікеля Артети на цей матч.

Напевно, втома дається взнаки, тому тепер у Віллі буде можливість відпочити через дискваліфікацію. Щоправда, станеться це в дуже важливому матчі з Ліверпулем... До того ж, як вкотре показала практика, на Якуба Ківьора як на рівноцінну заміну сподіватися поки що не варто.

Після вилучення в Арсеналу майже не було моментів, які б натякали на гол, а ось "вишні" реалізували навіть не все, що мали, проте вистачило й цього. Вражаюче розіграний кутовий в моменті з голом Раяна Крісті та реалізований пенальті Джастіна Клюйверта після індивідуальної помилки Ківьора принесли підопічним Іраоли закономірну перемогу над "канонірами", яким все ж виявилося занадто складно щось показати в атаці без Мартіна Едегора та Букайо Сака. Тим паче у меншості.

Борнмут — Арсенал 2:0

Голи: Крісті, 70, Клюйверт, 79 (пен.)



Борнмут: Аррісабалага — Араухо, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Скотт (Крісті, 63) — Семеньйо, Таверньєр (Сіністерра, 63), Уаттара (Клюйверт, 63) — Еванілсон (Унал, 82).



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Калафіорі — Райс, Парті, Меріно (Жезус, 80) — Стерлінг (Ківьор, 36, Нванері, 80), Гаверц, Троссар (Мартінеллі, 64).



Попередження: Семеньйо — Вайт

Вилучення: Саліба, 30

Ліверпуль — Челсі 2:1

Голи: Салах, 29 (пен.), Джонс, 52 — Джексон, 48



Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд (Гомес, 81), ван Дейк, Конате, Робертсон — Собослаї, Джонс (Мак Аллістер, 81), Гравенберх — Салах, Жота (Нуньєс, 30), Гакпо (Діас, 66).



Челсі: Санчес — Джеймс (Вейга, 53), Адарабіойо (Бадьяшиль, 53), Колвілл, Гюсто — Кайседо, Лавіа (Енцо, 53) — Мадуеке (Нкунку, 76), Палмер, Санчо (Нету, 46) — Джексон.



Попередження: Собослаї, Нуньєс, Конате, Мак Аллістер — Адарабіойо, Джексон, Вейга

⚽️ Асист Лено не допоміг Фулгему здобути очки проти Астон Вілли. На початку матчу команди обмінялися швидкими голами. У другому ж таймі відбувся обмін червоними картками, а безпосередньо голами після перерви відзначалися тільки підопічні Унаї Емері. Ну, фактично за "дачників" відзначився Ісса Діоп, але відзначився у власні ворота, тому впевнена перемога бірмінгемців.

Фулгем — Астон Вілла 1:3

Голи: Хіменес, 5 - Роджерс, 9, Воткінс, 59, Діоп (аг), 69

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Діоп, 68), Берге (Керні, 80) — Траоре (Нельсон, 68), Сміт-Роу (Вілсон, 80), Івобі — Хіменес

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Карлос, Торрес, Дінь — Онана (Барклі, 75), Тілеманс — Бейлі (Філоджин, 61), Роджерс (Макгінн, 83), Ремзі (Буендія, 83) — Воткінс (Дуран, 75)

Попередження: Бессі, Сміт-Роу, Робінсон, Діоп — Бейлі, Роджерс, Дінь, Філоджин

Вилучення: Андерсен, 64 — Філоджин, 90+3.

⚽️ Зразковий другий тайм від Манчестер Юнайтед приніс перемогу над Брентфордом. Якщо б "червоні дияволи" грали так, як вони це робили після перерви минулого матчу з "бджолами", то могли б знаходитися значно вище в турнірній таблиці. Цього разу без критики на адресу Еріка тен Гага, бо він дійсно цього разу на неї не заслуговує. Схоже, відпочинок пішов на користь нідерландському фахівцю. Але грати все ж потрібно від першої й до останньої хвилини.

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 2:1

Голи: Гарначо, 47 Гойлунн, 62 - Піннок, 45+5

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Еванс (Лінделеф, 89), Мартінес — Каземіро (Угарте, 88), Еріксен — Гарначо (Мазрауї, 90), Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн (Зіркзе, 74)

Брентфорд: Флеккен — Ван ден Берг (Роерслев, 86), Коллінз, Піннок, Аєр — Янельт (Ярмолюк, 75), Нергор — Мбемо, Дамсгор, Льюїс-Поттер (Вісса, 65) — Шаде (Карвалью, 74)

Попередження: Еванс, Далот — Нергор, Аєр

⚽️ Ньюкасл поступився Брайтону. Гучна вивіска, але в результаті ми отримали рядовий матч середнього рівня, в якому переможця визначив єдиний гол у виконанні Денні Велбека. "Сороки" на цей раз прям розчарували.

Ньюкасл Юнайтед — Брайтон 0:1

Гол: Велбек, 35

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл (Осула, 90) — Тоналі (Віллок, 66), Гімараес (Альмірон, 85), Жоелінтон — Мерфі (Барнс, 66), Ісак, Гордон (Лонгстафф, 85)

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, Жуліо, Кадіоглу — Рюттер (Віффер, 72), Балеба (Еступіньян, 72), Гіншелвуд, Аярі (ван Геке, 81) — Велбек (Енсісо, 81), Фергюсон (Мітома, 60)

Попередження: Берн, Голл — Аярі, Гіншелвуд.

⚽️ Неймовірний камбек Лестера проти Саутгемптона. Тут все просто: в одної команди характер був та є, а в іншої цей характер відсутній починаючи з першого туру. Гадки не маємо, що потрібно статися в таборі "святих" протягом цієї кампанії, щоб вони зберегли прописку в АПЛ. А чи потрібно це нам? Питання риторичне. А "лисиці" великі молодці — все ж вміє Стів Купер налаштувати команду після перерви у, здавалося б, безнадійній ситуації.

Саутгемптон — Лестер 2:3

Голи: Арчер, 8, Арібо, 28 - Буонанотте, 65, Варді, 74 (пен), Аю, 90+8

Саутгемптон: Рамсдейл — Сугавара (Фрейзер, 62), Гарвуд-Белліс, Беднарек, Вокер-Пітерс, Меннінг (Тейлор, 78) — Діблінг (Сулемана, 78), Арібо, Даунс, Фернандеш (Смоллбоун, 68) — Арчер (Онуачу, 68)

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен (Фатаву, 59) — Ндіді, Скіпп (Вінкс, 46) — Буонанотте, Ель-Ханнус (Аю, 69), Мавідіді (Декордова-Рід, 88) — Варді

Попередження: Меннінг, Фернандеш, Гарвуд-Белліс, Діблінг, Сугавара — Варді, Буонанотте, Аю, Вінкс

Вилучення: Фрейзер, 74.

⚽️ Евертон розібрався з Іпсвічем. "Іриски" продовжують набирати очки в тих матчах, де за фактом вони мають це робити — тобто в поєдинках із прямими конкурентами. Продуктивний перший тайм підопічні Шона Дайча закріпили своєю організованою обороною у заключному відрізку, протягом якого "трактористи" влаштували багатообіцяючий штурм, але залишилися ні з чим.

Іпсвіч — Евертон 0:2

Голи: Ндіає, 17, Кін, 40

Іпсвіч: Мурич — Вулфенден, О'Ши (Кларк (Шмодікс, 71), 63), Берджесс, Девіс — Морсі, Філліпс (Тейлор, 71) — Бернс (Чаплін, 63), Гатчінсон, Кларк (Шмодікс, 71) — Делап (Гірст, 79)

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Кін, Миколенко — Дукуре, Гує — Гаррісон, Макніл, Ндіає (Мангаля, 82) — Калверт-Льюїн

Попередження: Тейлор — Кін.

⚽️ Манчестер Сіті на останніх секундах уникнув втрати очок проти Вулвергемптона. Команда Хосепа Гвардіоли могла цими вихідними створити головну сенсацію туру зі знаком "мінус", але чинним чемпіонам все ж дивом вдалося здобути перемогу над останньою командою ліги. Дивом не тому що "містяни" не заслуговували набрати ці три пункти до свого активу, а тому що переможний гол було забито буквально в останній атаці. Це чемпіонський стиль, додати нічого.

Вулвергемптон — Манчестер Сіті 1:2

Голи: Странд Ларсен, 7 — Доку, 33, Стоунз, 90+5

Вулвергемптон: Са — Буено, Доусон, Тоті — Семеду, Гомес (Бельгард, 90), Андре (Дойл, 46), Леміна, Аїт-Нурі — Кунья (Форбс, 67), Странд Ларсен (Гедеш, 80).



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Ковачич — Савіньйо (Гріліш, 73), Сілва (Нунес, 86), Гюндоган, Доку (Фоден, 66) — Голанд.



Попередження: Тоті, Семеду, Гомес, Сарабія (не на полі) — Савіньйо

⚽️ Гол Кріса Вуда визначив долю рівного протистояння з Крістал Пелес на користь Ноттінгем Форест. Якщо б у футболі все керувалося справедливістю, то в заключному протистоянні восьмого туру ми б побачили нічию на табло. Але, заради іншої справедливості, голкіпер "лісників" Матц Селс продемонстрував вражаючий виступ, а в "орлів" знову простежуються проблеми з реалізацією. Сьогоднішній Форест такого не прощає, тому команда Нуну Ешпіріту Санту забирає до свого активу три очки.

Ноттінгем Форест — Крістал Пелес 1:0

Гол: Вуд, 65

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Морато, 78) — Єйтс, Домінгес — Еланга (Сілва, 63), Андерсон (Вільямс, 78), Гадсон-Одої (Авонії, 84) — Вуд (Соса, 84)

Крістал Пелес: Гендерсон — Лакруа, Геї, Чалоба — Муньйос, Г'юз (Сарр, 74), Лерма, Мітчелл (Шлупп, 74) — Камада, Езе — Нкетіа (Матета, 67)

Попередження: Андерсон, Домінгес — Лерма, Камада, Муньйос.

Найкращий тренер: СТІВ КУПЕР (Лестер Сіті)

Рубрика "Англійські арбітри та їхня послідовність. Епізод №214274822":

Ну, ви зрозуміли:

Досягнення та статистика Філа Фодена в цьому сезоні:

Погані вихідні для фанатів Арсеналу:

Вільям Саліба в матчі з Борнмутом:

Як завжди:

А що, якщо це дійсно так...

Коротко про матч Ліверпуля проти Челсі:

