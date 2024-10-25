Ліга конференцій

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги конференцій, що відбувся 24 жовтня 2024 року.

Челсі у матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій у гостях впевнено розібрався з грецьким Панатінаїкосом (4:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 22 хвилині зусиллями Жоау Феліша, якому асистував українець Михайло Мудрик. Потім на старті другого тайму українець відзначився сам, а ще за шість хвилин віддав ще один асист на Феліша.

Через чотири хвилини Крістофер Нкунку реалізував пенальті, забивши четвертий м'яч у ворота греків, які відповіли влучним ударом Факундо Пельїстрі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Панатінаїкос — Челсі у рамках 2 туру основного раунду Ліги конференцій-2024/25:

Панатінаїкос — Челсі 1:4

Голи: Пельїстрі, 69 — Феліш, 22, 55, Мудрик, 49, Нкунку, 59 (пен.).

Панатінаїкос: Дронговські — Коцірас, Схенкенвелд, Єдвай, Младенович (Ваяннідіс, 60) — Гнезда-Черін, Максимович — Манчіні (Тете, 60), Унахі (Бакасетас, 80), Пельїстрі (Джуричич, 70) — Єремеєфф (Шпорар, 71).

Челсі: Йоргенсен — Ренату, Бадьяшиль, Дісасі, Кукурелья — Дьюзбері-Голл (Чуквуемека, 77), Енцо (Казадеї, 71), Феліш — Нету (Джордж, 61), Нкунку (Гую, 61), Мудрик.

Попередження: Младенович — Дісасі.