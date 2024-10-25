Ліга конференцій

Гравець дав свій коментар після трьох результативних дій у матчі Ліги конференцій.

Лівий вінгер Челсі Михайло Мудрик поділився своїми емоціями після поєдинку з Панатінаїкосом у другому турі основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2024/25, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Панатінаїкос — Челсі 1:4 Відео голів та огляд матчу 24.10.2024

У ході вчорашньої зустрічі 23-річний українець відзначився голом і двома асистами.

"Я щасливий, ми добре зіграли. Ми виграли та досягли чудового результату, провівши чудову гру. Я дуже щасливий від того, що забив. Кожен гравець щасливий, коли забиває. Це було нелегко, адже м'яч падав позаду мене, але мені вдалося забити, а ми також здобули перемогу. Вважаю, що гра була не такою легкою. Добре, що ми відзначилися першими. Ми добре билися, дотримувалися плану та досягли результату.

Тренер (Енцо Мареска) завжди каже мені йти на дальню стійку, що я і зробив, забивши звідти. Тому ми потиснули один одному руки після цього. Для впевненості завжди здорово забивати. Думаю, кожна перемога додає нам, як команді, впевненості. Із кожною грою ми стаємо кращими, як команда.

Не хочу давати будь-які прогнози, але Челсі — це клуб, який завжди націлений на найкращі результати та досягнення найвищих місць у багатьох турнірах. Для досягнення успіху таланту недостатньо, потрібно наполегливо працювати й бути терплячим", — заявив Мудрик.

Зазначимо, що вболівальники Челсі визнали українця найкращим гравцем матчу проти Панатінаїкоса. Михайло також потрапив до символічної збірної другого туру основного етапу ЛК від статистичного порталу SofaScore.

На рахунку Мудрика тепер один гол і п'ять асистів у дев'яти поєдинках за "синіх" протягом поточного сезону.