Ліга конференцій

Українець провів результативний матч у єврокубках.

Статистичний портал SofaScore презентував символічну збірну за підсумками матчів другого туру основного етапу Ліги конференцій.

До кращих увійшов український вінгер Челсі Михайло Мудрик, який допоміг "синім" обіграти грецький Панатінаїкос (4:1). У цьому матчі українець забив гол та віддав дві гольові передачі.

Портал оцінив дії 23-річного українця у 8,5 балів.

Цього сезону Мудрик провів дев'ять матчів, у яких забив один гол та віддав п'ять гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Панатінаїкос — Челсі.