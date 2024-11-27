Ліга конференцій

Молдовська команда врятувалася на шостій компенсованій хвилині.

Турецький Башакшехір на своєму полі поділив очки із молдавським Петрокубом у матчі четвертого туру основного етапу Ліги конференцій. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Турки відкрили рахунок наприкінці першого тайму, коли на 42 хвилині Кшиштоф Пйонтек реалізував пенальті. Однак молдавани не здавалися і на шостій компенсованій хвилині до другого тайму Йон Борш зрівняв цифри на табло.

Після чотирьох турів у Башакшехіра та Петрокуба немає перемог — турки набрали два очки і посідають 31 місце, а у молдаван один бал та 33 рядок.

Башакшехір — Петрокуб 1:1

Голи: Пйонтек, 42 (пен) — Борш, 90+6.