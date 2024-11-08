В рамках 3-го туру загального етапу Ліги конференцій лондонський Челсі здобув історичну нищівну перемогу над вірменським Ноа (8:0).

Одним з забитих м'ячів "синіх" відзначився український вінгер Михайло Мудрик, який в підсумку було визнано найкращим голом тижня в ЛК.

На нагороду також претендував півзахисник ТСК Петар Станич.

Раніше Енцо Мареска прокоментував розгром Ноа.