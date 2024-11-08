Ліга конференцій 08 листопада 2024, 16:49 Мудрик — автор найкращого голу тижня в Лізі конференцій Машина завелася. Мудрик, getty images 08 листопада 2024, 16:49 В рамках 3-го туру загального етапу Ліги конференцій лондонський Челсі здобув історичну нищівну перемогу над вірменським Ноа (8:0). Одним з забитих м'ячів "синіх" відзначився український вінгер Михайло Мудрик, який в підсумку було визнано найкращим голом тижня в ЛК. На нагороду також претендував півзахисник ТСК Петар Станич. Раніше Енцо Мареска прокоментував розгром Ноа. Люди Михайло Мудрик Команди Челсі Джерела Офіційний сайт УЄФА Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте