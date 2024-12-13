До вашої уваги результати матчів, які пройшли у рамках п'ятого туру ЛК.
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13 грудня 2024, 00:02
Завершилися чергові матчі п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій, які пройшли у часовому слоті 22:00.
До вашої уваги їхні результати.
Гент — Бачка Топола 3:0
Голи: Дін, 8 (пен.), Гендельман, 13, Сурдез, 20
Млада Болеслав — Ягеллонія 1:0
Голи: Видра, 76
Нью-Сейнтс — Панатінаїкос 0:2
Голи: Джурічич, 15, Йоаннідіс, 62 (пен.)
Омонія — Рапід Відень 3:1
Голи: Какуліс, 52, Семеду, 66, Аліум, 90+6 — Бельо, 62
Пафос — Целє 2:0
Голи: Драгомір, 48, Коррея, 63
Санкт-Галлен — Гімарайнш 1:4
Голи: Чобот, 66 — Мендеш, 33, Густаво, 58, Кошта, 84, Саму, 90+4
Шемрок Роверс — Борац 3:0
Голи: Кенні, 12, 64, Фарруджа, 56