Ліга конференцій

Українці розсудять матч ЛК.

На першому поєдинку плей-оф Ліги конференцій-2024/2025 між Целе (Словенія) та АПОЕЛ (Кіпр), який відбудеться 13 лютого в Целе, працюватиме українська суддівська бригада. Про це інформує сайт УЄФА.

Головним арбітром виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов. За роботу системи ВАА відповідатимуть Віктор Копієвський та Олексій Деревінський.

Раніше стали відомі всі пари плей-оф ЛК.