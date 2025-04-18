Ліга конференцій

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Легією.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій проти Легії (1:2).

"Ми, звичайно, незадоволені поразкою. Мабуть, після того, що сталося у першому матчі, ми спробували трохи захистити результат, провели ротацію гравців, намагалися уникнути травм, бо в неділю ми матимемо важливу гру.

Звичайно, ми незадоволені результатом, але ми у півфіналі, і ми намагалися впоратися з грою після результату першого матчу. Загалом добре те, що ми змогли провести ротацію, і у нас немає травм, що було головною метою, тому що протягом сезону у нас було багато травм у важливі моменти. Зараз настав важливий момент, і хороша новина у тому, що у нас немає травм.

Я зміг зробити сім змін у порівнянні з грою проти Іпсвіча. Дав можливість зіграти Джексону, який грав і на вихідних, адже він багато пропустив. Ідея була у тому, аби дати йому навантаження на 45 хвилин. Палмеру також треба повертатися до ігрових кондицій, тож дали можливість йому пограти.

Наша головна мета – йти далі, а гравці повинні бути у хорошій фізичній формі. Сподіваюся, дуже скоро Ніколас та Коул почнуть забивати голи, бо вони дуже важливі для нас. На даний момент забиває Кукурелья, і це добре, тому що саме йому не потрібно забивати", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Легія.