Ліга конференцій

Хавбек "фіалок" поділився своїми думками після гри з Бетісом.

Півзахисник Фіорентини Робін Госенс ​​прокоментував поразку своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги конференцій проти Бетіса (1:2).

"Є деякий жаль, тому що ми пропустили два голи, яких можна було уникнути. Другий гол був неймовірним, але при першому ми припустилися помилок. Тим не менш, ми приймемо цей результат, тому що все ще відкрито перед матчем у відповідь, і ми боротимемося за вихід у фінал.

Зрештою, це був останній матч європейського турніру на цьому стадіоні перед реконструкцією, яка може тривати близько двох років.

Ми знали, що Бетіс розпочне гру на п'ятій передачі з високим пресингом, і хотіли уникнути раннього пропущеного гола, але це все одно сталося.

У мене був забій після гри з Емполі, коли я ніяково впав, а сьогодні був ще один удар, але нічого серйозного. Все гаразд", — наводить слова Госенса Sky Sport Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Бетіс — Фіорентіна.