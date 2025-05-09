Ліга конференцій

Наставник "фіалок" поділився своїми думками після гри з Бетісом.

Головний тренер Фіорентини Рафаеле Палладіно прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Бетіса (2:2), який не дозволив "фіалкам" пройти в третій фінал поспіль єврокубка.

"Є розчарування та жаль, тому що ми добре підготувалися до цього матчу, але у них багато чемпіонів, і ми побачили одного з них, який реалізував той штрафний удар.

Ми молодці, що переламали хід гри та повели з рахунком 2:1. Ми мали шанси забити третій гол, але ми ними не скористалися. Потім у додатковий час ми пропустили гол, хоча могли б зіграти краще. Я не міг би просити більшого від своїх хлопців, вони боролися завзято і показали свою мужність, ми кинули на поле кожного нападника, що залишився. Є жаль, але я пишаюся своїми хлопцями, вони віддали всі сили до самого кінця.

Це була гра перед нашими вболівальниками, ми хотіли вийти у фінал, але, на жаль, це нам не вдалося. Тепер нам потрібно перевернути сторінку та зосередитись на Серії А, оскільки ми маємо добре завершити сезон, тому що ми можемо покращити наше поточне становище.

У футболі є індивідуальні поєдинки, захисники завжди мають бути песимістичні, і, на жаль, Марін мав момент коливання, який виявився дорогим. У нас була схожа проблема у першому матчі. Ми відібрали у них володіння м'ячем, тож вони зосередилися на довгих передачах. Сподіваюся, це стане уроком, що якщо ми хочемо вийти у фінал, ми повинні звертати увагу навіть на найдрібніші деталі, тому що вони мають значення.

Заміна Фаджолі? Ніколо відіграв 88 хвилин, я зняв його в кінці, щоб він набрався сил та енергії з лави запасних. Я вірю у всіх своїх гравців, і мені шкода бачити його розчарованим, але він має партнерів по команді, які можуть вплинути на гру.

Безумовно, це болюча рана для команди, і тепер я маю добре постаратися провести її через неї. Ми мали інші розчарування, це група великих людей, і я впевнений, що вони зможуть негайно відреагувати. Сезон ще триває, і в Серії А все може статися, оскільки за місця в єврокубках бореться дуже багато команд, і лишилося зіграти чимало матчів. Вночі ніхто не спатиме, але ми повинні постаратися якнайшвидше з цим впоратися", — наводить слова Палладіно Sky Sport Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фіорентіна — Бетіс.