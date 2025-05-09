Ліга конференцій

"Лілії" вилітають з Ліги конференцій за крок від третього поспіль фіналу.

Один з лідерів італійської Фіорентини Робін Госенс висловився після вильоту від іспанського Бетіса (1:2, 2:2) на стадії півфіналу Ліги конференцій. Цитує німецького гравця офіційний сайт УЄФА.

"Важко аналізувати сьогоднішню гру. У додатковий час долю матчу часто вирішують дрібниці. Лише один момент — і гра може піти на вашу користь або проти вас.

Вони забили легкий гол із довгої передачі. Ми втомилися, і Бетіс цим скористався. Прикро, бо ми сподівалися подарувати нашим вболівальникам ще один фінал.

Не щодня забиваєш два голи в півфіналі єврокубка, і все ж я відчуваю смуток, тому що цього виявилося недостатньо. Ми всі дуже засмучені, але слід дивитися тільки вперед", — заявив Госенс.