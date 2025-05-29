Ліга конференцій

Керманич Челсі прокоментував перемогу у фіналі Ліги конференцій.

Лондонський Челсі напередодні здобув перемогу у фінальному матчі Ліги конференцій УЄФА у Вроцлаві над севільським Бетісом.

Бетіс — Челсі 1:4 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Після завершення гри головний тренер "синіх" Енцо Мареска прокоментував виступ власної команди.

"Я очікував, що ми будемо грати так, як ми грали в першому таймі. Причина в тому, що — і я говорив про це тиждень тому — не можна давати жодної переваги команді, а між останніми нашими та суперника іграми було 48 годин різниці — це багато.

Вони грали в п'ятницю і провели гру, у якій ні заради чого не грали. А ми в неділю зіграли 100 хвилин, і грали до останніх секунд, щоб досягти чогось важливого.

У перерві ми дещо підкоригували тактично, дещо змінили, і в другому таймі ми грали набагато краще. Ми дуже задоволені результатом.

Сподіваюсь, це може стати відправною точкою для подальшого успіху в майбутньому. Щоб сформувати менталітет переможця, потрібно перемагати в іграх і змаганнях. Безумовно, трофей, який ми виграли сьогодні, зробить нас кращими.

Але я також дуже пишаюсь тим шляхом, який ми пройшли у Прем'єр-лізі. Це найскладніше змагання у світі, потрібно бути послідовним протягом 38 ігор, і ці гравці показали це.

Ось чому після Ноттінгем Форест мій емоційний вибух був дещо перебільшеним. Але впродовж 38 ігор потрібно бути послідовним, а з наймолодшим складом в історії Прем'єр-ліги — це щось неймовірне", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що лондонський Челсі також фінішував у чемпіонаті на четвертій сходинці, а отже гратиме в Лізі чемпіонів.