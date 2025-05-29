Ліга конференцій

Захисник Челсі прокоментував перемогу у фіналі Ліги конференцій.

Лондонський Челсі напередодні здобув перемогу у фінальному матчі Ліги конференцій УЄФА у Вроцлаві над севільським Бетісом.

Бетіс — Челсі 1:4 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Після завершення гри захисник "синіх" Марк Кукурелья прокоментував виступ власної команди.

"Ми пройшли через важкі моменти, і я думаю, що вболівальники також заслуговують на ці емоції. Вони залишались із нами у важкі моменти, і сьогоднішній день — це подарунок для них.

Ми показали характер, бажання і показали, що хочемо перемогти. Грати за цей клуб завжди чудово, і ми хочемо боротись за великі трофеї. Сьогодні ми грали у фіналі і досягли чогось важливого.

Ми відчуваємо себе дуже щасливими. Я думаю, що ми заслуговуємо на цей момент, і ми наполегливо працювали для цього дуже довго. Ми досягли чогось важливого. Нам було трохи важкувато на початку гри, але потім проявили характер, бажання і в другому таймі повернулись на поле.

Це було гарне завершення сезону. Я думаю, що ми досягли двох перемог і обох цілей, які ставили перед собою ще на початку сезону. Ми наполегливо працювали щодня заради цього моменту, і я думаю, що ми показали, що ми готові боротись за нові титули в подальшому.

Від самого початку я думав, що приєднався до команди у важкий момент, але ми багато працювали, і тепер прийшов час насолоджуватись.

Ніхто нічого не давав нам безкоштовно. Ми повинні працювати щодня, страждати і триматись разом у важкі моменти, але зараз настав час насолоджуватись, і я сподіваюсь, що шанувальники теж будуть насолоджуватись цим моментом", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що лондонський Челсі також фінішував у чемпіонаті на четвертій сходинці, а отже гратиме в Лізі чемпіонів.