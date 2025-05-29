Ліга конференцій

Важка поразка "бетікос".

Нападник севільського Бетіса Айтор Руїбаль прокоментував поразку від лондонського Челсі (1:4) в фіналі Ліги конференцій. Його слова наводить AS.

"Дуже шкода, що ми не змогли подарувати цей титул вболівальникам. Мені боляче за них. Вони тягли нас на своїх плечах увесь сезон. Перший гол підкосив нас. Я хочу сказати їм, що далі — більше. Вище голову. Ми провели чудовий сезон. Давайте продовжувати в тому ж дусі.

У першому таймі ми грали краще за Челсі. Перший тайм показав, що ми робили протягом усього сезону.

Я знаю, чого це коштує. Ми пройшли через багато труднощів, у нас були складні відрізки на цьому шляху. Але ми віримо в себе і будемо рухатися далі", — заявив Руїбаль.

Раніше Мануель Пеллегріні висловився про поразку від Челсі.