Головним арбітром виступить Дмитро Кубряк.
Дмитро Кубряк, ФК Металіст 1925
14 липня 2025, 16:17
Матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги конференцій між латвійською Аудою та північноірландським Ларном обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Головним арбітром призначено Дмитра Кубряка, а його помічниками будуть Віктор Нижник та Олександр Корнійко.
Резервним рефері призначено Олександра Кальонова.
Нагадаємо, гра у відповідь Ауда — Ларн пройде в середу, 16 липня, о 19:00. У першому матчі було зафіксовано нічию — 0:0.
Раніше стала відома бригада арбітрів, яка обслужить матч-відповідь відбору Ліги Європи між Шахтарем та Ільвесом.