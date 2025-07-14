Ліга конференцій

Головним арбітром виступить Дмитро Кубряк.

Матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги конференцій між латвійською Аудою та північноірландським Ларном обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Дмитра Кубряка, а його помічниками будуть Віктор Нижник та Олександр Корнійко.

Резервним рефері призначено Олександра Кальонова.

Нагадаємо, гра у відповідь Ауда — Ларн пройде в середу, 16 липня, о 19:00. У першому матчі було зафіксовано нічию — 0:0.

Раніше стала відома бригада арбітрів, яка обслужить матч-відповідь відбору Ліги Європи між Шахтарем та Ільвесом.