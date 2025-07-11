Ліга конференцій

Матч-відповідь пройде 17 липня.

Андоррська Санта-Колома у першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги конференцій впевнено обіграла Борац Баню-Луку з рахунком 4:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 29 хвилині зусиллями Маріо Моурело, після чого за п'ять хвилин Алеш Сістеро реалізував пенальті. Через шість хвилин Давід Фернандес забив третій м'яч у ворота клубу з Боснії і Герцеговини.

На 66 хвилині Армандо Леон збільшив перевагу гостей, а на 71 хвилині Борац забив свій єдиний м'яч, автором якого став Енвер Кулашин.

Нагадаємо, з переможцем пари Санта-Колома – Борац у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться житомирське Полісся.

Матч-відповідь Санта-Колома — Борац пройде 17 липня.

Борац Баня-Лука — Санта Колома 1:4

Голи: Кулашин, 71 — Моурело, 29, Сістеро, 34, Фернандес, 40, Леон, 66.