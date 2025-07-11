Матч-відповідь пройде 17 липня.
ФК Санта Колома
11 липня 2025, 07:30
Андоррська Санта-Колома у першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги конференцій впевнено обіграла Борац Баню-Луку з рахунком 4:1.
Рахунок у матчі було відкрито на 29 хвилині зусиллями Маріо Моурело, після чого за п'ять хвилин Алеш Сістеро реалізував пенальті. Через шість хвилин Давід Фернандес забив третій м'яч у ворота клубу з Боснії і Герцеговини.
На 66 хвилині Армандо Леон збільшив перевагу гостей, а на 71 хвилині Борац забив свій єдиний м'яч, автором якого став Енвер Кулашин.
Нагадаємо, з переможцем пари Санта-Колома – Борац у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться житомирське Полісся.
Матч-відповідь Санта-Колома — Борац пройде 17 липня.
Борац Баня-Лука — Санта Колома 1:4
Голи: Кулашин, 71 — Моурело, 29, Сістеро, 34, Фернандес, 40, Леон, 66.