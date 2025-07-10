Ліга Європи

Команда Кирила Нестеренка зіграє з програвшим у парі відбору Ліги Європи.

Кіпрський АЕК Ларнака у першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи на своєму полі обіграв сербський Партизан із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 67 хвилині результативним ударом відзначився Енцо Кабрера.

Нагадаємо, команда, яка програє у дуелі АЕК — Партизан, зіграє в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій проти Олександрії. Матчі відбудуться 24 та 31 липня.

Матч-відповідь між Партизаном і АЕКом відбудеться через тиждень — 17 липня, о 22:00.

АЕК Ларнака — Партизан 1:0

Гол: Кабрера, 67.