Ліга конференцій

УЄФА взявся за боротьбу з "маленькими" клубами.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виключив словацький ДАК 1904 Дунайська Стреда з Ліги конференцій сезону-2025/26. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який підтвердив рішення Органу УЄФА з фінансового контролю клубів відмовити ФК ДАК 1904 Дунайська Стреда у допуску до Ліги конференцій УЄФА 2025/26 через порушення правила володіння кількома клубами, викладеного у статті 5.01 Регламенту клубних змагань УЄФА, клуб буде замінено відповідно до положень щодо допуску, що містяться в регламенті змагань.

Після підтвердження Словацької футбольної асоціації (SFZ) ФК ДАК 1904 Дунайська Стреда буде замінений ФК Кошице, наступним за результативністю клубом у вищому національному чемпіонаті минулого сезону", — йдеться в заяві УЄФА.

Раніше повідомлялося, що УЄФА виключив Крістал Пелес з Ліги Європи.