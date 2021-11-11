Англия

Хавбек оценил свои шансы на получение индивидуальной награды.

Полузащитник Челси Жоржиньо рассказал о своих ожиданиях от предстоящей церемонии вручения Золотого мяча.

"Не я решаю, должен ли я выиграть Золотой мяч, но это стало бы стимулом для других игроков показать, что не только голы имеют значение.

Не хочу возлагать больших надежд, но было бы лицемерием сказать, что я не хочу его выиграть. Было бы здорово, но я не расстроюсь, если этого не случится, не буду жаловаться.

Я не витаю в облаках и фокусируюсь на других вещах, я уже стал игроков года по версии УЕФА", – рассказал Жоржиньо в интервью Globo Esporte.

Церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 29 ноября 2021 года.

Ранее появилась информация о том, что Лионелю Месси сообщили, что он получит Золотой мяч.