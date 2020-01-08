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Редакция Football.ua рассказывает об известных футболистах, которые повесили бутсы на гвоздь.

В минувшем году ряд легендарных и просто известных футболистов, в числе которых были Арьен Роббен, Уэсли Снейдер, Хави Эрнандес и Фернандо Торрес, объявили о завершении футбольных карьер.

Редакция Football.ua выбрала 10 самых известных игроков, которые прекратили выступления на профессиональном уровне.

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