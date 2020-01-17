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Катарский клуб согласовал трансфер форварда Астон Виллы.

Нападающий Астон Виллы Жонатан Коджиа продолжит карьеру в Аль-Гарафе, сообщает официальный твиттер катарского клуба.

В ближайшее время ивуарийский форвард прибудет в расположение нового клуба для подписания контракта и прохождения медосмотра.

Коджиа выступал в составе Астон Виллы с 2016 года, перейдя из Бристоля. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 9 поединков в футболке "львов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла намерена подписать танзанийского нападающего Мбвану Саматту.

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