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    20 января 2020, 13:13

    От Стабиле до Холанда: семь игроков, которые дебютировали с хет-триков

    Football.ua вспоминает, кто начинал свои выступления в новой команде с трех забитых мячей.

    Коллаж Василия Войтюка
    Коллаж Василия Войтюка 20 января 2020, 13:13

    Эрлинг Холанд в субботу в очередной раз заставил весь футбольный мир говорить о себе, забив три гола в первом же матче за дортмундскую Боруссию. Алан Ширер (Саутгемптон), Алессандро Дель Пьеро (Ювентус) и Дидье Дрогба (Монреаль) забивали в своих первых матчах в основе за свои команды, Пьер-Эмерик Обамеянг забил в первом матче в Бундеслиге за Дортмунд (но до того играл в Суперкубке и Кубке Германии за "шмелей"). Ну, а мы поговорим о тех, кто забивал три гола в дебютном матче за новую команду.

    Гильермо Стабиле. Аргентина – Мексика 6:3 (1930)

    Нападающий Уракана к своим 25 годам еще не играл за национальную команду. Не сыграл он и в первом матче ЧМ-1930 против Франции, а на второй вышел потому, что у Роберто Черро начались панические атаки. 

    Три гола Стабиле в ворота мексиканцев помогли Аргентине выиграть 6:3. На том турнире Гильермо забил восемь голов, в том числе в финале против Уругвая, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. Однако это не помогло – Уругвай нашел силы переломить ход игр и победил 4:2.

    Хет-трик Стабиле считался первым на чемпионатах мира до 2006 года, пока ФИФА не переписала на Берта Петноуда гол в матче с Бельгией, который ранее приписывали Тому Флори. Таким образом, Петноуд забил свои три гола на два дня раньше Стабиле.

    Дитер Мюллер. Югославия – ФРГ 2:4 (1976)

    Полуфинал Евро-1976 против Югославии начался для ФРГ кошмарно – уже к 30-й минуте немцы "горели" 0:2 из-за голов Данило Попиводы и Драгана Джайича. Во втором тайме Хайнц Флохе отыграл один мяч, а затем Гельмут Шён выпустил вместо Герберта Виммера абсолютного дебютанта сборной Дитера Мюллера за 11 минут до конца игры.

    Прошло три минуты, и форвард Кельна счет сравнял. Уже в экстра-тайме Дитер добавил еще два гола и ФРГ победила 4:2.

    А уже затем был финал против Чехословакии. Германия снова отыгралась с 0:2 – 2:2 (Мюллер забил первый гол), серия пенальти, ну а там Антонин Паненка навеки вписал свое имя в историю футбола, легендарно исполнив решающий пенальти – 5:3 в пользу Чехословакии.

    Фабрисио Раванелли. Мидлсбро – Ливерпуль 3:3

    Итальянский форвард перебрался из Ювентуса в Боро за солидные на 1996 год семь миллионов фунтов и сразу же начал оправдывать свою стоимость. В первом же туре Премьер-лиги "речники" играли с Ливерпулем. Трижды "красные" выходили вперед и трижды будущий тренер киевского Арсенала сравнивал счет. 

    Сезон, однако, получился кошмарным для Мидлсбро: клуб проиграл в финале Кубка Англии Челси (0:2), Кубка Лиги – Лестеру (1:1, 0:1), а самое главное – вылетел из АПЛ. 

    Кристиан Виери. Интер – Верона 3:0 (1999)

    Бобо Виери сам признавался, что в детстве был не очень хорош в футболе и хотел заняться крикетом. Однако в итоге Бобо стал одним из величайших форвардов итальянского футбола на стыке тысячелетий.

    Интер подписал его за рекордные на тот момент 49 млн евро из Лацио, и в первом же матче Кристиан оформил хет-трик в ворота Вероны. Всего на счету Виери 123 гола в 190 матчах за "нерадзурри", но все, что он с ними выиграл – Кубок Италии в 2005 году.

    Уэйн Руни. Манчестер Юнайтед – Фенербахче 6:2 (2004)

    Руни является лучшим бомбардиром в истории "красных дьяволов" с 253 голами. Началось все 28 сентября 2004 года. Тогда 18-летний Уэйн еще под восьмым номером перед 67 тысячами фанатов трижды поразил ворота Фенербахче в Лиге чемпионов. 

    Юнайтед в том сезоне занял второе место в группе, обойдя на два очка все тот же Фенербахче, но уже в 1/8 финала Лиги чемпионов вылетел от будущего финалиста Милана (0:1, 0:1).

    Серж Гнабри. Сан-Марино – Германия 0:8 (2016)

    Серж не стал долго запрягать, открыв счет своим голам за национальную сборную уже на 9-й минуте дебютной игры с Сан-Марино. На сегодня у вингера Баварии 13 матчей за "манншафт" и столько же голов. Благодаря хет-трику в последней на данный момент игре с Северной Ирландией (6:1) Серж побил рекорд Мирослава Клозе.

    Эрлинг Холанд. Аугсбург – Боруссия Д 3:5 (2020)

    Норвежец, который в своем первом же матче в Лиге чемпионов оформил хет-трик в ворота Генка (6:2), навел шороху и в дебютном матче в составе Боруссии Д. Люсьен Фавр выпустил звездного новичка команды на поле лишь после того, как Аугсбург сделал счет 3:1 в свою пользу, а уже через три минуты на табло загорелась фамилия Холанда. Не успел автор этих строк поставить на сайт новость о первом голе Эрлинга за "шмелей", как ее пришлось править, потому что норвежец отличился дублем. И это был не конец – прошло еще девять минут и Холанд оформил хет-трик.

    Ожидаем достойного конкурента для Роберта Левандовски в бомбардирской гонке Бундеслиги в следующем сезоне?

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