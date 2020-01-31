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Полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко до конца сезона-2020/21 будет выступать за Кортрейк.

Евгений Макаренко вернулся в свой бывший клуб Кортрейк — сообщает официальный Твиттер "красно-белых".

Украинец будет выступать за Кортрейк, занимающий 12-е место после 23-го тура чемпионата Бельгии, до конца сезона-2020/21 с правом выкупа.

Ранее Евгений выступал за Динамо, Говерлу (аренда), Кортрейк, а с сезона-2017/2018 играл за Андерлехт.

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