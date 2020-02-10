За два последних трансферных окна соперник Шахтера по Лиге Европы заработал 166 миллионов евро.
Хозяин Челси Роман Абрамович раньше тратил на трансферы, а теперь зарабатывает, Getty Images
10 февраля 2020, 19:45
По результатам летнего трансферного окна 2019 года и зимнего 2020-го CIES Football Observatory составила рейтинг клубов, которые имеют наибольшую прибыль.
Лучше всех поработал Челси, что немного удивляет: клуб Романа Абрамовича заработал на продажах 250 миллионов евро, в то время, как потратил на покупки лишь 45. Итого положительный баланс составил 205 миллионов.
А вот второе и третье места вполне ожидаемо достались командам, которые славятся своим умением вырастить классного игрока и потом выгодно его продать: Бенфика (+166 миллионов) и Аякс (+137).
ТОП-10 команд с лучшим балансом:
|Клуб
|Потрачено
|Получено
|Баланс
|Челси
|45
|250
|205
|Бенфика
|64
|230
|166
|Аякс
|64
|201
|137
|Спортинг
|29
|121
|92
|РБ Зальцбург
|28
|103
|75
|Лилль
|99
|168
|69
|Хоффенхайм
|65
|134
|69
|Сампдория
|42
|99
|57
|ПСВ
|42
|98
|56
|Эмполи
|20
|70
|50
Ранее сообщалось, что худший трансферный баланс имеет Реал.
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