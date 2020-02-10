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За два последних трансферных окна соперник Шахтера по Лиге Европы заработал 166 миллионов евро.

Хозяин Челси Роман Абрамович раньше тратил на трансферы, а теперь зарабатывает, Getty Images

Хозяин Челси Роман Абрамович раньше тратил на трансферы, а теперь зарабатывает, Getty Images

По результатам летнего трансферного окна 2019 года и зимнего 2020-го CIES Football Observatory составила рейтинг клубов, которые имеют наибольшую прибыль.

Лучше всех поработал Челси, что немного удивляет: клуб Романа Абрамовича заработал на продажах 250 миллионов евро, в то время, как потратил на покупки лишь 45. Итого положительный баланс составил 205 миллионов.

А вот второе и третье места вполне ожидаемо достались командам, которые славятся своим умением вырастить классного игрока и потом выгодно его продать: Бенфика (+166 миллионов) и Аякс (+137).

ТОП-10 команд с лучшим балансом:

Клуб Потрачено Получено Баланс Челси 45 250 205 Бенфика 64 230 166 Аякс 64 201 137 Спортинг 29 121 92 РБ Зальцбург 28 103 75 Лилль 99 168 69 Хоффенхайм 65 134 69 Сампдория 42 99 57 ПСВ 42 98 56 Эмполи 20 70 50

Ранее сообщалось, что худший трансферный баланс имеет Реал.

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