По результатам летнего трансферного окна 2019 года и зимнего 2020-го CIES Football Observatory составила рейтинг клубов, которые имеют наибольшую прибыль.

Лучше всех поработал Челси, что немного удивляет: клуб Романа Абрамовича заработал на продажах 250 миллионов евро, в то время, как потратил на покупки лишь 45. Итого положительный баланс составил 205 миллионов.

А вот второе и третье места вполне ожидаемо достались командам, которые славятся своим умением вырастить классного игрока и потом выгодно его продать: Бенфика (+166 миллионов) и Аякс (+137).

ТОП-10 команд с лучшим балансом:

Клуб Потрачено Получено Баланс
Челси 45 250 205
Бенфика 64 230 166
Аякс 64 201 137
Спортинг 29 121 92
РБ Зальцбург 28 103 75
Лилль 99 168 69
Хоффенхайм 65 134 69
Сампдория 42 99 57
ПСВ 42 98 56
Эмполи 20 70 50

Ранее сообщалось, что худший трансферный баланс имеет Реал.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.