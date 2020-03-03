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Украинец вышел в стартовом составе на матч против Гурника.

Правый защитник Богдан Бутко вышел в старте познаньского Леха на матч 25-го тура чемпионата Польши против Гурника из Забже. Также вышел в основе и другой украинец из Леха, защитник Владимир Костевич.

Для принадлежащего Шахтеру игрока это первый матч за польский клуб. Богдан будет выступать за Лех до конца сезона.

Уже на 3-й минуте Дани Рамирес вывел Лех вперед. На данный момент счет 1:0 в пользу команды из Познани.

Лех перед стартом тура занимал пятое место в польской Экстраклясе.