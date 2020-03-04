Украинец провел отличный поединок и получил заслуженную порцию положительных отзывов.
Богдан Бутко в текущем сезоне полностью проиграл конкуренцию в Шахтере Сергею Болбату и Додо. Защитник довольно ожидаемо отправился в поисках игровой практики. Местом назначения Бутко стал польский Лех, где уже был другой украинец Владимир Костевич.
Бутко в одном из своих первых интервью на новом месте заявил, что хочет вернуться в сборную Украины и поехать на чемпионат Европы. Что же, первый шаг защитник сделал, проведя отличный дебют. Football.ua собрал реакции на первый поединок украинца в Лехе.
Буквально все польские фанаты отмечали рассудительность и спокойствие Богдана Бутко, который не принимал поспешных решений.
"Меня поразила его привычка успокаивать игру, а не ломиться вперед кабаном. Редкость для нашей лиги".
Напомним, что украинец в этом сезоне так и не провел ни одного официального матча за Шахтер, а потому оставались вопросы к его тонусу.
"Очень солидный игрок, хотя видно, что ему не хватает ритма. Но все равно очень хорошая производительность".
Другой поклонник Леха дал оценку финансовой стороне вопроса украинского защитника.
"Вы можете увидеть, что это игрок не за 100 тысяч евро".
Один из болельщиков и вовсе очень прямолинейно сравнил уровень Богдана Бутко и польской лиги, очень высоко оценив украинца.
"Превосходит нашу лигу. Мы не заслуживаем такого игрока в Польше".
Также отмечали и некоторую скромность Богдана Бутко в атаке. Но спишем это на то, что это был лишь дебютный поединок.
"Очень хорошая производительность. Уверенный в обороне, можно видеть зрелость в игре. В атаке не хватало смелости, но это понятно".
Также болельщики отмечают, что украинцу не потребовалось время на раскачку и адаптацию.
"Приятно, что он играет сразу, без лишней акклиматизации".
Некоторые были скромнее в оценке игры Бутко, однако и они остались довольны действиями Богдана.
"Учитывая то, что он давно не играл, он себя сегодня хорошо проявил".
Другой болельщик отметил чтение игры Бутко и в очередной раз подчеркнул надежность в обороне. К тому же, по его мнению украинец здорово действовал под давлением.
"Очень позитивное выступление. Хорошо читает игру, надежен в обороне. Он не сделал слишком много ошибок, спокойно играл под давлением, без лишних выдумок".
Очередной положительный комментарий в сторону Богдана Бутко обратил внимание на концентрацию украинца и мудрость при принятии решений.
"Можно видеть, что новичок знает, как играть. Опыт, мудрость и понимание того, что происходит. Кода он получает мяч, он знает, что будет делать с ним дальше. Очень сконцентрировано".
Кто-то, в свою очередь, слабо оценил игру Богдана Бутко в атаке. По мнению некоторых, это пока что не самый важный компонент, а кто-то считает, что украинец пока что просто опасался обострять.
"При обороне сегодня намного лучше, чем в атаке, но это, наверное, нужно в первую очередь от защитника".
"Он показал большой опыт и, прежде всего, спокойствие в принятии решений. Много заблокированных передач, но он немного боялся делать обостряющие передачи, несмотря на то, что высоко поднимался к штрафной Гурника".
"Хороший игрок, но у меня сложилось впечатление, что его не использовали в атаке. Было несколько ситуаций, когда они могли задействовать его на свободном участке поля".
Поклонник Леха уже после первого матча заявил, что Богдана Бутко нужно выкупать — "такие защитники нам нужны".
"Надеюсь, они его выкупят после сезона, очень хорошая игра. Во втором тайме я посчитал три хороших отбора в нашей штрафной, такие защитники нам нужны".
Оценку своим действиям Бутко получил и в польской прессе, однако редакция Gol24 поставила украинцу 5 — одну из самых низких оценок, прокомментировав выступление следующим образом:
"Украинский новичок не был открытием встречи, но он также не был самым слабым элементом. Он играл осторожно, но без потерь и неточных передач".
У Богдана Бутко будет еще много возможностей впечатлить критиков и побороться за место в составе национальной сборной Украины на чемпионат Европы, а пока что отмечаем, что дебют защитнику, определенно, удался.
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