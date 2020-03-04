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Украинец провел отличный поединок и получил заслуженную порцию положительных отзывов.

Богдан Бутко в текущем сезоне полностью проиграл конкуренцию в Шахтере Сергею Болбату и Додо. Защитник довольно ожидаемо отправился в поисках игровой практики. Местом назначения Бутко стал польский Лех, где уже был другой украинец Владимир Костевич.

Бутко в одном из своих первых интервью на новом месте заявил, что хочет вернуться в сборную Украины и поехать на чемпионат Европы. Что же, первый шаг защитник сделал, проведя отличный дебют. Football.ua собрал реакции на первый поединок украинца в Лехе.

Буквально все польские фанаты отмечали рассудительность и спокойствие Богдана Бутко, который не принимал поспешных решений.

"Меня поразила его привычка успокаивать игру, а не ломиться вперед кабаном. Редкость для нашей лиги".

Rzuciło mi się w oczy ze ma nawyk uspokajania gry, a nie walenia do przodu na dzika.

Rzadko spotykane w naszej lidze. — Sir Edward's (@butkievic) March 3, 2020



Напомним, что украинец в этом сезоне так и не провел ни одного официального матча за Шахтер, а потому оставались вопросы к его тонусу.

"Очень солидный игрок, хотя видно, что ему не хватает ритма. Но все равно очень хорошая производительность".

Bardzo solidny gracz choć widać , że brakuje mu rytmu meczowego . Ale mimo wszystko bardzo dobry występ. — piotr krzyżak (@piotrkrzyak3) March 3, 2020



Другой поклонник Леха дал оценку финансовой стороне вопроса украинского защитника.

"Вы можете увидеть, что это игрок не за 100 тысяч евро".

Widać, ze to nie jest zawodnik za 100 tys. € — Tomasz Ratajczak (@tomek_82) March 3, 2020



Один из болельщиков и вовсе очень прямолинейно сравнил уровень Богдана Бутко и польской лиги, очень высоко оценив украинца.

"Превосходит нашу лигу. Мы не заслуживаем такого игрока в Польше".

przerasta naszą ligę, nie zasłużyliśmy sobie na takiego kopacza w PL — Benek (@Benek97534651) March 3, 2020

Также отмечали и некоторую скромность Богдана Бутко в атаке. Но спишем это на то, что это был лишь дебютный поединок.

"Очень хорошая производительность. Уверенный в обороне, можно видеть зрелость в игре. В атаке не хватало смелости, но это понятно".

Bardzo solidny występ. Pewny w defensywie, widać dojrzałość w grze. Brakowało odwagi w ofensywie, ale to zrozumiałe. — Bartosz Biskup (@bartbiskup90) March 3, 2020



Также болельщики отмечают, что украинцу не потребовалось время на раскачку и адаптацию.

"Приятно, что он играет сразу, без лишней акклиматизации".

Cieszy to, że grajek gotowy na teraz, bez zbędnej aklimatyzacji. — Gzik (@gzik_kks) March 3, 2020



Некоторые были скромнее в оценке игры Бутко, однако и они остались довольны действиями Богдана.

"Учитывая то, что он давно не играл, он себя сегодня хорошо проявил".

Patrząc na to że przez dłuższy czas nie grał to dziś dobrze się zaprezentował. — Kibic Jakub (@Bubapmi) March 3, 2020



Другой болельщик отметил чтение игры Бутко и в очередной раз подчеркнул надежность в обороне. К тому же, по его мнению украинец здорово действовал под давлением.

"Очень позитивное выступление. Хорошо читает игру, надежен в обороне. Он не сделал слишком много ошибок, спокойно играл под давлением, без лишних выдумок".

Bardzo pozytywny występ. Dobrze czyta grę, solidny w defensywie, aktywny przy odbiorze. Nie popełniał za bardzo bledow. Spokojnie grał pod presja, bez zbędnego „palowania”. — Patryk Projs (@patryk_projs) March 3, 2020



Очередной положительный комментарий в сторону Богдана Бутко обратил внимание на концентрацию украинца и мудрость при принятии решений.

"Можно видеть, что новичок знает, как играть. Опыт, мудрость и понимание того, что происходит. Кода он получает мяч, он знает, что будет делать с ним дальше. Очень сконцентрировано".

Widać że gość wie jak się gra, doświadczenie, mądrość i przegląd tego co się dzieje. Jak dostaje piłkę wie co z nią będzie robił. Bardzo skoncentrowany. — DP (@plonchuck) March 3, 2020



Кто-то, в свою очередь, слабо оценил игру Богдана Бутко в атаке. По мнению некоторых, это пока что не самый важный компонент, а кто-то считает, что украинец пока что просто опасался обострять.

"При обороне сегодня намного лучше, чем в атаке, но это, наверное, нужно в первую очередь от защитника".

W defensywie zdecydowanie lepszy niż przy atakowaniu, ale tego się chyba wymaga najpierw u obrońcy ;) — KobiKobi (@d_kobikobi) March 3, 2020



"Он показал большой опыт и, прежде всего, спокойствие в принятии решений. Много заблокированных передач, но он немного боялся делать обостряющие передачи, несмотря на то, что высоко поднимался к штрафной Гурника".

Widać było po nim duże doświadczenie i przede wszystkim spokój w podejmowaniu decyzji. Dużo zablokowanych dośrodkowań, ale sam trochę bał się dorzucać piłki, mimo że wysoko podchodził pod pole karne Górnika. — Kuba (@Kuba1709) March 3, 2020



"Хороший игрок, но у меня сложилось впечатление, что его не использовали в атаке. Было несколько ситуаций, когда они могли задействовать его на свободном участке поля".

Dobry grajek. Ale miałem wrażenie, że nie dokonać wykorzystany w ofensywie. Było kilka sytuacji gdzie mogli mu dograć na wolne pole — Jerry S 💯 (@JarekSpringer) March 3, 2020

Поклонник Леха уже после первого матча заявил, что Богдана Бутко нужно выкупать — "такие защитники нам нужны".

"Надеюсь, они его выкупят после сезона, очень хорошая игра. Во втором тайме я посчитал три хороших отбора в нашей штрафной, такие защитники нам нужны".

Mam nadzieję że go wykupią po sezonie, bardzo dobra gra, w drugiej połowie(1 nie widziałem) naliczyłem 3 dobre wślizgi w naszym polu karnym, takich obrońców powinien mieć lech — Jarosław (@catchth3mom3nt) March 3, 2020



Оценку своим действиям Бутко получил и в польской прессе, однако редакция Gol24 поставила украинцу 5 — одну из самых низких оценок, прокомментировав выступление следующим образом:

"Украинский новичок не был открытием встречи, но он также не был самым слабым элементом. Он играл осторожно, но без потерь и неточных передач".

У Богдана Бутко будет еще много возможностей впечатлить критиков и побороться за место в составе национальной сборной Украины на чемпионат Европы, а пока что отмечаем, что дебют защитнику, определенно, удался.

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