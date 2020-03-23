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Футбольные власти круглосуточно разрабатывают различные сценарии.

На данный момент футбол стал заложником внешних факторов и парализован фактически по всему миру. В Европе из 55 национальных чемпионатов — 54 приостановлены. Евро-2020, Копа Америка-2020 — перенесены на следующий год. Лига чемпионов, Лига Европы, в лучшем случае, будут доигранны в сжатых форматах.

Помимо "сбитых" графиков, коронавирус является серьезным экономическим врагом в футболе и мире. Убытки лишь топ-чемпионатов Европы, по оптимистическим прогнозам, могут составить порядка 4 млрд евро. УЕФА уже сейчас склоняется к пересмотру правил Финансового фейр-плей и это только начало.

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Как заявляет Marca, ФИФА и УЕФА на данный момент рассматривают абсолютно различные сценарии развития событий. Не исключено, что футбольным властям придется "объединить" сезоны 2019/20 и 2020/21. Функционеры до последнего надеются, что такого делать не придется.

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