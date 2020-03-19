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Пандемия коронавируса серьезно ударила по европейским чемпионатам с финансовой точки зрения.

Пять лучших чемпионатов Европы, в число которых входят английская Премьер-лига, испанская Примера, итальянская Серия А, немецкая Бундеслига и французская Лига 1, понесут серьезные финансовые потери по причине пауз в соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает AS.

Консалтинговая компания KPMG Football Benchmark провела собственное исследование, по итогам которого сделала вывод, что потенциальные убытки топ-5 европейских лиг составят 4 миллиарда евро.

Больше всего от паузы в чемпионате из-за COVID-19 потеряет АПЛ. Ориентировочная сумма убытков английского первенства составит от 1,15 до 1,25 млрд евро. Между тем, испанская Ла Лига может столкнуться со вторыми по величине убытками в размере от 800 до 950 миллионов евро.

Чемпионат Германии потеряет из-за коронавируса 650-700 миллионов евро, итальянская Серия А — 550-650 миллионов евро, а французская Лига 1 — 300-400 миллионов евро. Стоит отметить, что в эту сумму входят доходы от продажи прав на телетрансляции, доходы от поединков чемпионатов и прочая коммерческая прибыль.

Напомним, ранее президент испанской Примеры Хавьер Тебас заявил, что в планах возобновить сразу все внутренние чемпионаты и еврокубки в середине мая этого года.