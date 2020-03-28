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Теперь у каждого посетителя сайта есть возможность увидеть свой материал на главной!

Редакция Football.ua спешит объявить, что в ближайшее время на нашем ресурсе появится новый раздел под названием "Фан-сектор".

Сделан он специально для вас, наши уважаемые пользователи. Суть в том, что теперь абсолютно любой из вас может написать статью и она может быть опубликована даже на главной странице. Будь-то аналитический материал, экскурс в историю или интересный тест. Можно сказать, что формат определяете вы сами.

Само собой, материалы будут проходить модерацию. Некоторые могут попасть просто в ленту, некоторые — в главное за сутки, а самые лучшие — станут главными материалами дня!

Надеемся, что вы с энтузиазмом отнесетесь к нашей идее и будете радовать многомиллионную аудиторию своими текстами. Наш проект — ваш шанс быть услышанными! Тем более, сейчас карантин и у всех нас намного больше свободного времени.

Присылать свои материалы можно уже сейчас на почту fansectorua@gmail.com. Можем гарантировать, что внимание будет уделено абсолютно каждому письму.

P.S. Если у вас возникли какие-то вопросы, мы с удовольствием ответим на них в комментариях под этой новостью.