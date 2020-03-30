Фан-сектор

В рамках проекта "Фан-Сектор" Football.ua публикует материал Александра Щербатых, в котором наш читатель рассказывает о том, как футбольная Германия помогает в борьбе против пандемии коронавируса.

Футбол в Германии сейчас переживает не лучшие времена… но это не особо важно. Эпидемия коронавируса продолжается, и уже почти 25 тысяч немцев заразились этой болезнью. Оптимизм вселяет то, что в любой стране в трудные времена, к счастью, есть место человечности.

Немецкая футбольная общественность не закрылась от внешнего мира, пытаясь решить свои проблемы, а сплотившись старается помочь обществу. Поговорим сегодня об этом.

Материал опубликован в рамках проекта "Фан-Сектор". Быть увиденным может любой желающий.

Ультрас…

Несколько недель назад мы говорили о немецких ультрас в негативных тонах. Причиной тому были акции "ненависти" в сторону РБ Лейпциг и владельца Хоффенхайма Дитмар Хоппа. Сейчас все перешло в позитивное русло.

Фанатские группировки сразу трех ТОПов взялись за оказание продовольственной помощи. Так фанатская группировка Боруссии Sudtribune Dortmund предложила свою помощь пожилым, а также больным людям, которые находятся в группе риска во время пандемии коронавируса.

"Все знают о нынешней ситуации с коронавирусом, нам нет нужды это расписывать. Дело больше в том, чтобы проявить солидарность и общественную ответственность. Это значит, что мы хотим помогать людям, которые находятся в группах риска", — начинается заявление фанатов. Правда, пока что фанаты шмелей не знают, смогут ли они выполнить все заказы в полном объеме.

Группировка Buerschenschaft занимается абсолютно тем же. "Мы будем покупать, упаковывать и отправлять основные продукты питания. Начиная с четверга (19 марта) мы будем доставлять упаковки на дом, под дверь покупателю" — написано на сайте Buerschenschaft. Стоимость набора — 19.04 евро.

… и клубы

В Вольфсбурге поступили еще лучше. Там местные власти, клуб и Nordkurwe Wolfsburg действуют сообща. На сайте клуба, 20 марта, был сделан пост Wir helfen (Мы помогаем). Суть акции в организации центра помощи. С 23 марта, волонтеры принимают и выполняют заказы от людей находящихся в группах риска. Помимо клуба, городских властей и ультрас, в процесс задействованы также общественные организации и отдельные волонтеры. О ценовой политике не сообщается.

Что-то подобное происходит в Баварии, только не в Мюнхене, а по соседству, в Аугсбурге. "Ассоциация Ульриха Бизингера (прим. — чемпион мира 1954, легенда Аугсбурга) инициировала кампанию по оказанию помощи, чтобы нуждающимся людям по прежнему оказывать помощь, несмотря на ограниченное передвижение транспорта в городе. Существует множество групп и организаций работающих вместе с нами, чтобы справится с этими трудными временами. Мы также находимся в тесном контакте с городом, другими учреждениями, для оказания помощи там где она нужна". — написано в сообщении на официальном сайте клуба.

Клубы, которые, скорее всего, не могут оказывать материальную помощь, занимаются информированием населения. Например, Вердер и Кельн в своих соц. сетях предлагают поддержать акцию #StayAtHome, направленную призвать общественность никуда не ходить.

Игроки, #WeKickCorona

Объявленная футболистами сборной Германии и мюнхенской Баварии Йосуа Киммихом и Леоном Горецкой инициатива по сбору средств в помощь благотворительным, социальным или медицинским учреждениям, попавшим в затруднительное положение из-за пандемии коронавируса, нашла активную поддержку в Германии. Менее чем за сутки к миллиону евро, которые игроки внесли на счет собственной акции, добавилось еще около двух миллионов.

Инициативу "We Kick Corona" уже поддержали нынешние и бывшие члены сборной Германии, такие как, к примеру, чемпионы мира 2014 года Юлиан Дракслер, играющий сейчас во французском Пари Сен-Жермен, или Бенедикт Хеведес, выступающий за московский Локомотив. Роберт Левандовски и его жена Анна пожертвовали один миллион евро.

Еще один экс-чемпион мира Матс Хуммельс написал в своем Twitter: "Очень крутая акция! Мы, футболисты, хотим служить примером для подражания и своей жизнью показать, как мы понимаем солидарность". — процитировал защитника Deutsche Welle.

Ненавистный Дитмар Хопп

Компания CureVac, 80% акций которой принадлежат Дитмару Хоппу, с января ведет работу над получением вакцины от коронавируса, сообщает Yahoo Sports. Президент США Дональд Трамп изъявил желание, чтобы компания переехала, а лекарство использовалось для американцев, однако получил отказ.

"Я хочу защищать от инфекций всех людей без исключения. Нужно, чтобы по всему миру лечили лучше. Также я хочу, чтобы в Германии была развитая инфраструктура и были рабочие места для людей", — сказал Хопп.

Как мы видим, практически вся элита немецкого футбола сосредоточилась на борьбе с коронавирусом, не все еще потеряно в этом мире…

Александр Щербатых, читатель Football.ua