Фан-сектор

В рамках проекта "Фан-Сектор" Football.ua публикует материал Антона Левтринского, в котором наш читатель рассказывает о футбольном клубе Вента.

Олег Лужный, Мацей Налепа, Юрий Беньо, Александр Хацкевич. Что может объединять столь известные личности в украинском футболе? К сожалению, все они, как и другие игроки ФК Вента, стали жертвами финансовой аферы со стороны руководства клуба.

Сейчас ФК Вента стерта не только с карт футбольного мира, но и с сети Интернет. Кроме эмблемы команды и фото Олега Лужного с футболкой нового клуба, невозможно найти ни футболистов в форме этой команды, ни фото ключевых фигур на тот период.

После выступлений за Вулверхемптон у Олега Лужного были мысли повесить бутсы на гвоздь. Он уже многого добился с киевским Динамо и лондонским Арсеналом. Довольно мало "вызовов" могли зажечь искру в защитнике для продолжения выступлений. В начале января 2005 года на первых полосах футбольных изданий появилась новость: "Бывший капитан сборной Украины 36-летний Олег Лужный стал играющим тренером латвийского клуба Вента".

Неожиданностью стали не только заголовки медиа, но и будущие обязанности Олега Романовича. Появилось очень много вопросов. Почему Латвия? Почему играющим тренером? И один из самих главных вопросов: что такое Вента и чем этот клуб заинтересовал именитого игрока?.

В начале сезона-2005 в Латвии мало кто обсуждал недавние чемпионские медали ФК Сконто. Все внимание футбольной Латвии было приковано к громким заявлениям новичка Высшей лиги. А все из-за впечатляющих заявлений руководства и планов команды на ближайший сезон. Только вдумайтесь, было объявлено что бюджет новичка будет около 7 миллионов евро и одной из главных целей было: завоевание чемпионства и выступления в Лиге чемпионов!

Такие заявления вызывали только улыбку у футбольной общественности и мало кто верил что в Латвии появится еще одна сильная, по местным меркам, команда. Но президент клуба Янис Фридрихбергс и украинско-канадский музыкант, продюсер и предприниматель Ростислав Штынь (в Латвии использовал имя Росс Акменс), который являлся и генеральным менеджером клуба из Кулдиги, своими действиями начали показывать, что их обещания – не пустые слова. А началось все с тренерских позиций.

Сперва в рижском отеле Radisson SAS Daugava был подписан двухлетний летний контракт с Олегом Лужным. Это был первый тренерский опыт в карьере украинца. Он ожидал, что его опыт работы с Арсеном Венгером и Валерием Лобановским поможет поставить успешную игру Венте.

"Конечно, у них разные представления о футболе, но это хорошо. Мне просто нужно взять что-то у каждого из них и добавить свои собственные идеи" – отмечал Лужный.

Помощником Лужного стал экс-наставник львовских Карпат Владимир Журавчак (на данный момент – тренер вратарей в Карпатах). Затем клуб пополнился тренером по физподготовке Серджо Ди Джованни и тренером вратарей Роберто Ранти. Специалисты успели засветиться в донецком Шахтере в тренерском штабе Невио Скалы. Также должность спортивного директора и шефа селекционной службы занимал экс-тренер Прикарпатья Виктор Нестеренко.

Далее приглашение Лужного принял Александр Хацкевич. Он подписал контракт по схеме 2+1.

На пресс конференции он не скрывал того, что хотел бы стать чемпионом Латвии и что его заинтересовала деловая хватка руководства и амбициозные цели клуба.

"Именно Олег и позвал меня в Латвию, и своему другу и бывшему партнеру по Динамо я не смог ответить отказом" - признался Хацкевич.

По приглашению Владимира Журавчака к клубу присоединился 31-летний защитник Юрий Беньо и 24-летний вратарь Мацей Налепа. Оба также подписали контракты по схеме 2+1. На счету Налепы уже было 2 матча за национальную сборную Польши и в Венте считали, что им очень повезло с этим трансфером. По слухам, в то время, интерес к нему проявляли Рома, Удинезе, московские Спартак и Локомотив.

Трансферы команды продолжали удивлять. На радость латвийской публике, из запорожского Металлурга перешел опытный 33-летний центральный защитник сборной Латвии Валентин Лобанев (57 игр, 1 гол) и перспективный нападающий Гирт Карлсонс (четвертый бомбардир в истории чемпионатов Латвии).

Само собой, немаловажную роль сыграли обещанные лидерам высокие зарплаты. По словам журналиста А. Ульдрижиса, Вента предлагала своим лидерам баснословные деньги — 20-25 тысяч долларов в месяц, в то время как другие футболисты высшей лиги, по данным DailyNews, получали в три раза меньше.

Спустя всего месяц после начала чемпионата, игроки начали ощущать неладное. Зарплата не платилась, президент клуба и генеральный менеджер только кормили обещаниями, то и дело сбегали в другие стран на несколько недель якобы "за финансированием". Шел второй-третий месяц чемпионата и ничего не менялось. Акменса и Фридрихбергса видели в Чехии (был слух, что они хотели продать клуб местному миллионеру, но сделка сорвалась), Дании, Германии, но только не в Латвии. Становилось ясно, что бюджет в 7 миллионов евро — это миф. Но оставался вопрос, кто и как тогда платил за роскошные отели, заграничные сборы перед началом сезона.

Но этот вопрос больше интересовал журналистов. Игроков и персонал интересовало когда будет выплачена зарплата. 30 апреля игроки перед матчем с лиепайским Металлургом грозились не выйти на поле если им не заплатят. Это была последняя игра клуба в самом сильном составе. Спустя две недели, ни Фридрихсбергс, ни Акменс не сообщили в это время никаких новостей, которые могли бы дать малейшую надежду, что ситуация будет разрешена.

14 апреля Акменс и президент клуба Янис Фридрихсбергс предложили всем игрокам подписать договор с Trasta Komercbanka. По словам Игоря Слесарчука (в то время игрока клуба), футболистам выдали карточки EuroCard и MasterCardGold, заявив, что с их помощью можно получить деньги.

Уже в начале июля все игроки команды получили письмо от банка, в котором сообщалось, что на их карточках образовался овердрафт, который нужно вернуть до конца месяца.

"Получается, что мы взяли кредит, а не получили зарплату", — заявил тренер Виктор Нестеренко.

К тому времени общий долг оставшихся в клубе восьми игроков, четырех тренеров и массажиста составлял 12-15 тысяч евро, еще около 1 тысячи евро составляли проценты. Олег Лужный и Александр Хацкевич должны были получить несколько сотен тысяч евро. Как только в клубе разобрались, что зарплата на самом деле была... кредитом, Лужному пришлось продать джип "купленный" на деньги Венты.

Команда сыграла всего пять матчей в Высшей лиге в своем лучшем составе, выиграв 2 игры (3:0 с Олимпом и 2:0 с Ригой), 2 раза сыграв в ничью (0:0 с Металлургом и 2:2 с Юрмалой) и потерпев 1 поражение. Далее из-за финансовых вопросов легионеры добились статуса свободных агентов. До конца чемпионата Вента еле набирала футболистов на основной состав. Сезон был доигран юниорами, а в конце сезона команда обанкротилась и перестала существовать.

В кубке Латвии Вента прошла этап 1/8 финала, одолев Диттон Даугавпилс. Но уже в четвертьфинале была выбита рижским Олимпом.

Руководство себя виновным ни в чем не признало, так как формально не было к чему придраться. Сам же Штынь, по бумагам, оказался непричастен ни к чему – в Латвии не нашли ни одного документа с подписью Штыня-Акменса.

Акменс и Фридрихсбергс создали иллюзию успешно развивающегося клуба. Они размещали футболистов и проводили пресс-конференции в таких роскошных отелях как Maritim Hotel, Radisson SAS, Jurmala Lielupe. Акменс рассказывал байки, как все матчи его команды будут транслировать на латвийскому телевидению. Ему нужно было создания веб-сайта для команды и вообще, обещал превратить Кулдигу в футбольный город. В его планах также было строительство нового стадиона на 10 000 мест. И все это должно было быть готово к следующему году.

"Мне не нужно было ему верить или нет, потому что город ничем не рисковал" – заявлял мэр Кулдиги Эдгар Заланс.

Президент Венты попросту не располагал таким бюджетом и не мог на него рассчитывать, имея лишь бизнес по торговле лошадьми. Пресса давила на этих аферистов и они все обещали, что финансирование вот-вот начнется. Акменс пытался самыми нелепыми образами привлекать спонсоров, но в итоге вместе с президентом клуба додумались лишь содержать команду в кредит.

В итоге, ФК Вента вошла в историю футбола Латвии не как новый качественный клуб с рекордным бюджетом, а как первый подобный обман.

Антон Левтринский, читатель Football.ua

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